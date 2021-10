Tragedia a Sarnonico, Harminder Singh muore a soli 26 anni nel rogo dell’auto incidentata

È una drammatica tragedia quella in cui ha perso la vita Harminder Singh, 26enne pizzaiolo e aiuto cuoco che da qualche mese lavorava al “Cristina pizza & kebab” di Sarnonico

SARNONICO. Stava rincasando dopo una giornata di lavoro quando è rimasto coinvolto in un terribile incidente, con l’auto che ha preso fuoco senza che Harminder Singh riuscisse a liberarsi. È una drammatica tragedia quella in cui ha perso la vita il 26enne pizzaiolo e aiuto cuoco che da qualche mese lavorava al “Cristina pizza & kebab” di Sarnonico.

L’incidente è avvenuto nella notte fra il 18 e il 19 ottobre, secondo quanto ricostruito era da poco passata la mezzanotte quando i vigili del fuoco di Sarnonico-Seio sono stati raggiunti da una selettiva per un incidente stradale con principio di incendio nella parte bassa dell’abitato, lungo la strada che conduce a Dambel. L’auto di Singh era finita fuori strada terminando la sua corsa contro il muro di una casa.

L’intervento dei vigili del fuoco locali, che hanno operato prima con estintori e poi con schiuma, supportati anche dai colleghi di Fondo, è stato immediato ma per il 26enne purtroppo nulla da fare. All’arrivo dei pompieri, infatti, il mezzo era già completamente avvolto dalle fiamme. Complesse e molto delicate le operazioni di spegnimento dell’incendio per la presenza di un serbatoio di gpl situato ad appena due metri dal punto in cui è avvenuto l’impatto.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Revò e l’ambulanza. Alle cinque del mattino il rientro in caserma degli ultimi vigili del fuoco rimasti a presidiare il luogo della tragedia. Singh, nato in India, era originario del Punjab e per quasi due anni aveva lavorato alla pizzeria Roma di Aldeno, un locale gestito da connazionali.