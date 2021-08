Tragedia in montagna, un alpinista muore sotto gli occhi di un familiare dopo essere precipitato per un centinaio di metri in un canalone

Un alpinista è morto dopo essere precipitato sulla Presanella. Fatali le ferite riportate nella caduta. Il compagno di escursione è stato accompagnato dal passo del Tonale a Vermiglio dagli operatori del soccorso alpino