Un altro lupo morto dopo un investimento. E' il secondo episodio in due giorni in Vallagarina: ''Forse appartengono allo stesso gruppo famigliare''

Foto d'archivio

MORI. Un altro lupo è stato trovato privo di vita. E' stato investito da una vettura in Vallagarina e l'incidente è avvenuto sempre nella zona di Mori.

E' il secondo caso in poche ore, dopo che un esemplare femmina era stato soppresso dal veterinario a causa delle gravi ferite riportare a seguito di un probabile urto contro un'auto (Qui articolo).

Nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 dicembre un altro lupo è stato trovato ai bordi della strada statale 240 che collega Rovereto e Riva del Garda, sempre all'altezza di Mori.

"Si tratta - spiega la Provincia attraverso una nota - di un giovane maschio del peso di 29,5 chili. La carcassa è stata recuperata dal personale del Corpo forestale trentino e consegnata al veterinario, il quale ha riscontrato numerosi traumi che ne hanno provocato la morte, con ogni probabilità dunque dovuta all'investimento da parte di un veicolo".

Si attendono le analisi genetiche dell'esemplare femmina per chiarire se l’animale faceva parte del branco presente in zona (Brentonico, monte Altissimo) o se si trattava di un esemplare in dispersione, vale a dire alla ricerca di un proprio territorio.

"La vicinanza, anche temporale, con il punto in cui è stata investita la lupa poche ore prima lascia supporre che i due giovani animali appartenessero allo stesso gruppo famigliare. Le analisi genetiche potranno eventualmente confermare tale ipotesi".