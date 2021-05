Va in montagna per raccogliere erbe spontanee ma scivola su un nevaio: elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento

Il 55enne è scivolato su una lingua di neve a circa 1.500 metri di quota. Dopo essere stato stabilizzato, è stato imbarellato e recuperato a bordo dell’elicottero per il trasferimento all'ospedale Santa Chiara di Trento

Foto d'archivio

VALDAONE. L’allarme è stato lanciato intorno alle 10 quando nella zona di Val Daone un uomo, classe 1965, è scivolato su un nevaio procurandosi diverse ferite. Il 55enne, del posto, stava percorrendo assieme a un’altra persona un pendio nelle vicinanze di Malga Nova a una quota di circa 1.500 metri per raccogliere erbe spontanee.

A un certo punto però è scivolato su una lingua di neve procurandosi un trauma al ginocchio ed escoriazioni. Non appena ricevuta la richiesta d’aiuto il coordinatore dell’Area operativa Trentino occidentale del soccorso alpino ha chiesto l'intervento dell'elicottero che ha verricellato sul posto il Tecnico di Elisoccorso e l'equipe medica.

L’infortunato, dopo essere stato stabilizzato, è stato imbarellato e recuperato a bordo dell’elicottero per il trasferimento all'ospedale Santa Chiara di Trento. Nel frattempo una squadra della Stazione Valle del Chiese era rimasta in attesa al Campo sportivo di Daone in caso di necessità.