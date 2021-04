Vaccini anti-Covid, al via le prenotazioni per over 65 in Trentino. Sono 130mila le dosi somministrate

L'ufficialità è arrivata in queste ore e così dalle 23 di domani sera, 16 aprile, l'Apss permetterà anche alla fascia di età 65-69 anni di prenotarsi. Ecco come fare e a chi rivolgersi

TRENTO. Via libera ai vaccini anche per gli over 65. L'ufficialità è arrivata in queste ore e così dalle 23 di domani sera, 16 aprile, l'Apss permetterà anche alla fascia di età 65-69 anni di prenotarsi. Il modello è sempre lo stesso: le prenotazioni per il vaccino anti Covid si effettuano sul portale del Cup online: cup.apss.tn.it/webportal/vaccinocovid.

Anche in questo caso, le persone il cui medico di medicina generale aderisce alla campagna vaccinale, possono farsi somministrare la dose dal proprio professionista di fiducia. ''Per favorire il regolare flusso di accesso alle vaccinazioni - spiega la Provincia - si ricorda agli utenti di rispettare gli orari dell’appuntamento e di non arrivare con troppo anticipo. Per ridurre i tempi di permanenza nei centri vaccinali si consiglia anche di presentarsi con i moduli per la vaccinazione già compilati, che si possono scaricare a questo link: https://www.apss.tn.it/content/view/full/21033

La notizia arriva mentre sul fronte della campagna vaccinale i dati di oggi sono i seguenti: 129.725 le dosi somministrate in Trentino di cui 40.955 sono seconde dosi. Ai cittadini over 80 sono state somministrate 52.716 dosi, mentre alla fascia 70-79 anni 27.570 dosi.

Soddisfatta l'assessora provinciale alla salute Stefania Segnana, che ringrazia i professionisti dell’Apss "per la flessibilità che hanno saputo mettere in campo nella gestione di questa campagna davvero impegnativa ed eccezionale".