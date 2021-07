VIDEO e FOTO. La probabile avaria in volo e in pochi secondi l'elicottero si schianta a terra. Il soccorso dei cittadini a pilota e tecnico, ci sarà un'indagine Enac

L'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sarebbe stato causato da una avaria al motore e solo la bravura dell'equipaggio avrebbe consentito di evitare una tragedia. Per capire esattamente quello che è successo bisognerà attendere i risultati dell'indagine Enac. Pilota e tecnico si trovano al Santa Chiara e non sarebbero in pericolo di vita

TRENTO. Si trovano all'ospedale Santa Chiara di Trento il pilota di 40 anni e il tecnico motorista di 56 anni che ieri, nel tardo pomeriggio, sono rimasti vittime di un incidente con l'elicottero Ecureil in uso al nucleo dei vigili del fuoco per i lavori tecnici come quelli in quota e per gli interventi su incendi boschivi, quindi non operativo per motivi sanitari.

LE FOTO. Le immagini dell'elicottero precipitato in zona Trento Sud

Entrambi non sono in pericolo di vita ma nello schianto hanno riportato diverse fratture e traumi su tutto il corpo. L'incidente è avvenuto attorno alle 19.30 all'altezza della rotatoria alla Blm Group Arena in zona del bar Al Marinaio, della concessionaria Bmw, e lo stabilimento Zobele.

L'INCIDENTE

L'elicottero Ecureil stava rientrando da una missione di lavoro e aveva già fatto un atterraggio a Vigolo Vattaro ed era in procinto di chiudere la giornata. Secondo una prima ricostruzione, che dovrà però essere confermata, l'equipaggio avrebbe segnalato delle avarie al motore del mezzo in fase di avvicinamento all'aeroporto.

Tutto si è svolto in pochissimi secondi. Pilota e tecnico sembrano infatti aver capito che l'aeroporto sarebbe stato troppo distante e quindi hanno cercato un luogo dove atterrare in emergenza. L'elicottero è poi precipitato e solo la bravura del pilota, assunto non da molto al nucleo elicotteri ma già con un'esperienza di volo solida, ha evitato quello che poteva trasformarsi in una tragedia.

L'elicottero si è schiantato a terra e nell'impatto ha visto spezzarsi la coda e altri pezzi del mezzo sono volanti a diversi metri di distanza fortunatamente senza colpire nessuno. La cabina dove si trovavano pilota e tecnico è rimasta pressoché integra e questo ha permesso di limitare, per quello che era possibile, le ferite sull'equipaggio.

I SOCCORSI

Ad intervenire per primi sono stati alcuni cittadini che si trovavano sul posto ed hanno assistito a tutta la scena. Non ci hanno pensato nemmeno un minuto a correre in soccorso all'equipaggio cercando, per quello che era possibile aiutare i due a liberarsi dalle lamiere dell'elicottero.

Immediatamente è stato lanciato l'allarme e sul posto si sono subito portati i soccorsi, ambulanze di Trentino emergenza e Croce bianca, automedica di Croce rossa e Croce bianca, vigili del fuoco permanenti e carabinieri. Tantissimi gli operatori in azione.

Pilota e tecnico sono stati raggiunti dai sanitari e dopo essere stati stabilizzati sul posto sono stati successivamente trasportati all'ospedale Santa Chiara.

LE INDAGINI

L'elemento certo, sottolineato anche dal dirigente del Dipartimento Protezione Civile della Provincia, Raffaele De Col, è che si è trattato di un atterraggio d'emergenza. Per capire quello che è successo, però, bisognerà attendere i rilievi fatti dalle forze dell'ordine e i risultati che arriveranno dall'indagine fatta da Enac che dovrà appurare da dove è arrivato il problema che ha poi fatto precipitare l'elicottero.