Elicottero precipitato a Trento, manovre per evitare gli edifici e la statale prima di cadere a terra. Due feriti in ospedale

Ci sono due feriti, il pilota e il tecnico, nell'incidente dell'elicottero caduto a Trento sud. La coda si è spezzata, i detriti proiettati a metri di distanza. E' precipitato un elicottero Ecureil in uso al nucleo provinciale per i lavori tecnici come quelli in quota e per gli interventi su incendi boschivi

TRENTO. E' precipitato un elicottero Ecureil in uso al nucleo provinciale per i lavori tecnici come quelli in quota e per gli interventi su incendi boschivi, quindi non operativo per motivi sanitari. Si è sfiorata la tragedia a Trento, quando il mezzo si è schiantato a terra.

Ci sono due feriti, il pilota e il tecnico, nell'incidente dell'elicottero precipitato a Trento sud. Secondo le prime informazioni non sarebbero in pericolo di vita, anche se sono stati trasportati all'ospedale Santa Chiara per accertamenti e approfondimenti (Qui articolo). Nessun altra persone è rimasta coinvolta. La coda si è spezzata sulla pista ciclabile, i danni sono ingenti e i detriti sono stati proiettati a diversi metri di distanza fino a sfiorare la strada statale che corre parallela alla zona dello schianto.

Un'altra criticità è legata al grande sversamento di carburante. Le attività dei soccorritori sono ancora in corso per il mezzo finito a terra all'altezza della rotatoria alla Blm Group Arena in zona del bar Al Marinaio, della concessionaria Bmw, e lo stabilimento Zobele.

LE FOTO. Le immagini dell'elicottero precipitato in zona Trento Sud

Non sono ancora chiare le ragioni dell'incidente ma un elicottero ha perso quota e quindi è andato a terra intorno alle 19.30 di oggi, venerdì 2 luglio. Il mezzo è riuscito a evitare il distributore di benzina e il palazzetto, oltre agli altri edifici, per le manovre dell'equipaggio (Qui articolo).

Nell'impatto la coda si è spezzata sulla pista ciclabile. Immediato l'allarme e sul posto si sono subito portati i soccorsi, ambulanze di Trentino emergenza e Croce bianca, automedica di Croce rossa e Croce bianca, vigili del fuoco permanenti e carabinieri. Tantissimi gli operatori in azione.

L'area è stata isolata e messa in sicurezza. Le persone a bordo del mezzo sono state liberate con le pinze idrauliche e quindi affidate al personale sanitario. Il pilota e il tecnico sono stati immobilizzati e stabilizzati, quindi sono stati trasferiti all'ospedale. Sono in corso anche le indagini per comprendere le ragioni che hanno portato l'elicottero a precipitare a terra.