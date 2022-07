Abbandonano un minorenne in autogrill e se ne vanno. Ora il Comune dovrà prendersene cura fino alla maggiore età

L'episodio è avvento in Veneto lungo l'autostrada A4 sul territorio di Treviso. la giunta di Cessalto, si è dovuta riunire nei giorni scorsi per deliberare la concessione di 18mila euro a favore dell'adolescente. La cifra servirà per coprire le spese almeno fino alla fine dell'anno

Foto archivio

TREVISO. Abbandonato a 16 anni in autostrada in un'area di servizio lungo l'A4 in direzione di Trieste. Da quel momento nessuno più si è fatto vivo per lui ed ora a prendersene cura sarà il Comune di Cessalto.

E' la vicenda drammatica che arriva dal Veneto è iniziata poco più di un mese fa e da allora nessuno più si è fatto vivo per il giovane per riportarlo a casa.

Sono ancora in corso le indagini per chiarire cosa possa essere successo e chi abbia abbandonato il ragazzo.

La legge prevede, è stato spiegato, che il Comune in cui viene abbandonato un minorenne debba prendersene cura fino alla maggiore età o fino al ritorno del giovane alla famiglia d'origine. Proprio per questo la giunta di Cessalto, si è dovuta riunire nei giorni scorsi per deliberare dei contributi che serviranno a le spese dell'adolescente fino a fine anno.

A rendere pubblica la notizia è stato il sindaco di Cessalto ai microfoni di AntennaTre. "Fortunatamente sono intervenuti subito i nostri servizi sociali che hanno recuperato il ragazzo e lo hanno messo in sicurezza affidandolo a una comunità", dice il primo cittadino.

Il 16enne, secondo quanto riportato dai media “si è reso disponibile a lavorare per poter inviare i soldi alla propria famiglia all’estero, ma questo non è possibile. Servirà tutto un iter da seguire – spiega il primo cittadino – e abbiamo cercato di farglielo capire grazie all’aiuto di un mediatore madrelingua. Non deve essere facile per lui essere qui, da solo: è una vicenda umanamente tristissima”.