"Agire per il prossimo, cambiando la vita ad altri" (VIDEO). De Aliprandini diventa testimonial Admo: lo sciatore Azzurro entra nel Registro dei donatori di midollo osseo

Al Laboratorio Hla del Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale dell'Ospedale S. Chiara di Trento è stato arrivato Luca De Aliprandini, sciatore di livello internazionale che si è sottoposto alla tipizzazione, diventando speranza di vita per ogni malato di un tumore del sangue. Gottardi: "In Trentino 76 donatori ogni 10mila abitanti, tre volte maggiore alla media italiana"

TRENTO. "Fare qualcosa per il prossimo e non necessariamente per se stessi, soprattutto un gesto importantissimo per qualcuno che non conosci. E' una cosa bellissima poter donare qualcosa a qualcun altro, che magari non ha più speranza di vita". E' Luca De Aliprandini a parlare, lo sciatore Azzurro delle Fiamme Gialle che oggi (16 giugno) è entrato a far parte del Registro dei donatori di midollo osseo Ibmdr, oltre che diventare testimonial di Admo Trentino.

"De Aliprandini – spiega il presidente di Admo Trentino Alberto Zampiccoli - si aggiunge agli altri numerosi testimonial Admo del mondo dello sport e dello sci in particolare, ed è l'ennesima dimostrazione che donare il midollo osseo è un gesto che non comporta alcun rischio o limitazione fisica. Anche un atleta professionista può scegliere di regalare vita senza privarsi di nulla o compromettere la propria carriera".

L'aspirante donatore è stato accolto al Laboratorio Hla del Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale dell'Ospedale S. Chiara di Trento. Lo sciatore, classe 1990, affermato a livello internazionale e da diverse stagioni miglior italiano nello slalom gigante, si è messo in gioco in una sfida ben diversa da quella sportiva, lanciando così un messaggio importante sottoponendosi alla tipizzazione, il semplice prelievo di sangue che gli consentirà di entrare a far parte del registro dei donatori di midollo osseo Ibmdr diventando speranza di vita per ogni malato di un tumore del sangue.

"In Trentino abbiamo 76 donatori ogni 10mila abitanti - dichiara il dottor Paolo Gottardi, responsabile del laboratorio di tipizzazione Hla - siamo tre volte maggiori all'indice medio italiano. A Trento gli iscritti 9.980 donatori di oggi, io spero di arrivare entro fine mese a 10mila".

Un dato che era stato già riscontrato qualche mese fa, quando Trento aveva conquistato il primo posto in Italia in quanto a maggior numero di iscritti al registro italiano dei donatori di midollo osseo Ibmdr nel 2021. Non solo, 16 sono stati i donatori effettivi trentini dello scorso anno, più di 100 dal 1992 (Qui l'articolo).

L’atleta delle Fiamme Gialle ha dimostrato grande forza, altruismo e coraggio nello sport ma anche nella vita, scegliendo di diventare potenziale donatore e testimonial di Admo. La compatibilità nel caso di trapianto di midollo osseo è molto rara (1 su 100.000) e, quindi, per i malati che non hanno un donatore consanguineo, la speranza di trovare un midollo compatibile per il trapianto è legata all’esistenza del maggior numero possibile di donatori volontari tipizzati, dei quali cioè sono già note le caratteristiche genetiche.

"L'anno prossimo ci sono i Mondiali - sottolinea l'atleta - voglio difendere la medaglia che ho vinto a Cortina, ma l'obiettivo è anche puntare alla Coppa del mondo nel gigante".

Il palmarès dell’atleta originario di Tuenno, in Val di Non, vede una medaglia d'argento ai Campionati mondiali di Cortina d’Ampezzo nel 2021 e un podio in slalom gigante in Alta Badia nell'ultima Coppa del Mondo, competizione che ha visto lo sciatore trentino costantemente ai vertici delle classifiche tanto da chiudere la Coppa di specialità al sesto posto.

De Aliprandini ha mosso i primi passi nel mondo dello sci con lo sci club Anaune. Nel 2008 ha vinto il titolo italiano juniores nella specialità slalom gigante ed è entrato a far parte della nazionale italiana juniores. Nella stagione successiva ha ottenuto il suo miglior risultato ai Mondiali juniores, chiudendo al sesto posto in gigante nella rassegna di Garmisch-Partenkirchen. Nel 2011 ha partecipato alla sua prima gara in Coppa del Mondo, un gigante, sul tracciato austriaco di Sölden.-

Nel 2012 ha conquistato il primo podio in Coppa Europa, conquistando la terza posizione nel gigante di Oberjoch. Nel marzo 2013 ha ottenuto il primo successo in Coppa Europa, piazzandosi primo nel gigante disputato a Soldeu. Nel 2014 ha preso parte ai XXII Giochi olimpici invernali di Soči, classificandosi 11esimo nello slalom gigante.

Ai campionati mondiali di Cortina d'Ampezzo 2021 ha vinto la medaglia d'argento nello slalom gigante, si è piazzato quinto nello slalom parallelo e ottavo nella gara a squadre. Il 20 dicembre 2021 ha conquistato il primo podio in Coppa del Mondo, in Alta Badia in slalom gigante (secondo) e ai successivi XXIV Giochi olimpici invernali di Pechino 2022 è arrivato ottavo nella gara a squadre.

Attualmente è il migliore atleta italiano nella specialità slalom gigante ed è classificato al sesto posto nel ranking mondiale.

De Aliprandini vive a Riva del Garda con la fidanzata Michelle Gisin, bi-campionessa olimpica a Pyeongchang 2018 e Pechino 2022 e medaglia di bronzo nel superG, sempre a Pechino 2022.