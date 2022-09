Arriva il freddo e si accendono le stufe, i pompieri: “Manutenzione canna fumaria fondamentale per evitare incendi”. Ecco i consigli

TRENTO. Si avvicina in Trentino la stagione fredda, mentre i prezzi di energia e gas si mantengono a livelli elevatissimi, e sono molti i cittadini che quest'anno, nonostante i rincari registrati anche per l'acquisto di legna da ardere, torneranno ad accendere le stufe sul territorio provinciale: ecco i consigli della Federazione dei vigili del fuoco volontari della Provincia autonoma di Trento per evitare il rischio incendi.

“Una corretta manutenzione della canna fumaria – dicono infatti i pompieri – è fondamentale per evitare l'insorgere di incendi. Con l'avvicinarsi della stagione fredda si ribadisce quindi l'importanza di: fare effettuare da uno spazzacamino abilitato un'accurata pulizia e verificare che la canna fumaria non sia ostruita da depositi di fuliggine, nidi di uccelli e, nel caso di nevicate intense, non sia coperta dalla neve”.

I vigili del fuoco raccomandano poi di “utilizzare solo legno vergine o pellet certificato per alimentare le stufe”, di “non incenerire rifiuti domestici nelle stufe, un'operazione che è severamente vietata” ed infine di “osservare puntualmente le norme previste nei regolamenti comunali sulle canne fumarie”.

Come già anticipato da il Dolomiti (Qui Articolo), con il caro bollette è boom in questa fase di richieste per la legna da ardere ed i prezzi, anche in Trentino, sono sostanzialmente raddoppiati per quanto riguarda la vendita del legname in bosco.