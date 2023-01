Carcassa di una lupa rinvenuta in Val di Fassa: si pensa sia morta per le ferite riportate durante un'azione di caccia

Il ritrovamento è avvenuto nella giornata di oggi (sabato 31 dicembre) in Val di Fassa: la carcassa è stata recuperata dagli agenti del Corpo forestale trentino ed esaminata dal veterinario. Aveva circa un anno e pesava 24 chilogrammi

Foto d'archivio

TRENTO. Rinvenuta la carcassa di un lupo in Val di Fassa: per le autorità l'animale è probabilmente morto in seguito alle ferite riportate durante un'azione di caccia. A recuperare il corpo dell'animale nella giornata di oggi (sabato 31 dicembre) sono stati gli agenti del Corpo forestale del Trentino.

Un successivo esame del veterinario ha accertato che si tratta di una femmina di circa un anno e dal peso di 24 chilogrammi. Come anticipato, la carcassa presentava una forte contusione al collo e una ferita ai polmoni, che l'animale si è probabilmente procurato durante un'azione di caccia, si suppone contro un cervo.

Saranno comunque effettuati, dice Piazza Dante, ulteriori accertamenti nel corso della prossima settimana che potranno eventualmente confermare questa ipotesi. Negli ultimi giorni un altro esemplare di lupo è stato ritrovato senza vita in Trentino, nella zona di Ala (Qui Articolo): in quel caso la causa della morte sembrerebbe essere stata la rogna.