Ennesimo lupo trovato morto in Vallagarina, la Provincia di Trento: ''Il veterinario ha accertato un trauma cranico''

Foto d'archivio

MORI. La carcassa di un lupo è stata recuperata dal corpo forestale. L'esemplare è morto in Vallagarina lungo la strada che da Mori porta al lago di Loppio.

Si tratta di un esemplare femmina. "La carcassa - spiega la Provincia attraverso una nota - è stata recuperata nella serata di ieri (lunedì 20 febbraio) dal Corpo forestale trentino dopo la segnalazione di un passante".

Oggi c'è stata l'ispezione da parte del veterinario. "Ha accertato - aggiunge piazza Dante - un trauma cranico compatibile con un incidente automobilistico".

E' l'ennesimo caso di un lupo trovato morto in Vallagarina, in particolare per quanto riguarda la zona di Mori. Si aggiungono poi gli avvistamenti.

Dopo i due predatori morti sulla strada a Natale infatti (Qui e Qui articolo), altri due lupi sono stati avvistati (e inseguiti) in macchina sulla strada che dalla ex Montecatini porta verso Marco di Rovereto (Qui video), un altro esemplare è stato inseguito in bicicletta sulla ciclabile proprio intorno al lago di Loppio (Qui video) mentre la carcassa di un altro lupo è stata rinvenuta poco lontano dalle rotaie all'altezza di Ala (Qui articolo), poi a Mori (Qui articolo).

Più delicato invece il caso che riguarda il lupo trovato morto non lontano da Castel Penede, a monte dell'abitato di Nago-Torbole.

Se inizialmente la Provincia aveva ipotizzato che, viste le numerose fratture si potesse trattare di un investimento, successivamente le ispezioni del veterinario avevano confermato invece che l'animale, un esemplare maschio, era stato ucciso da un colpo di arma da fuoco.

Per questa situazione la guardia zoofila Adriano Pellegrini ha messo una taglia da 3 mila euro per rintracciare il bracconiere che ha sparato all'esemplare e avere delle prove per procedere con la denuncia (Qui articolo).