Un lupo trovato morto in Vallagarina lungo la ferrovia del Brennero. E' il terzo episodio in 2 settimane: ''Investito dal treno''

ALA. E' stato trovato un lupo morto lungo la ferrovia del Brennero. Probabilmente l'esemplare è stato investito da un treno.

La carcassa è stata rinvenuta all'altezza di Serravalle sul territorio comunale di Ala.

"Si tratta - comunica la Provincia - di un esemplare maschio, apparentemente giovane, deceduto con ogni probabilità a causa dell’investimento da parte del treno. La presenza della carcassa è stata segnalata nel pomeriggio. Il corpo forestale trentino ha provveduto a recuperarla consegnandola poi al veterinario, che farà ulteriori accertamenti del caso".

E' il terzo lupo trovato senza vita in Vallagarina in due settimane. Due gli esemplari trovati ai bordi della strada statale 240 che collega Rovereto e Riva del Garda all'altezza di Mori. Probabilmente investiti da una vettura (Qui articolo). Invece il 29 dicembre era stato diffuso un video in cui altri due carnivori sono stati inseguiti da un'auto sulla strada che dall'ex Montecatini porta verso Marco di Rovereto.

"Hanno ancora paura dell'uomo, importante evitare di lasciare a disposizione fonti di cibo o avere atteggiamenti 'positivi'”, aveva spiegato a Il Dolomiti l'esperto Duccio Berzi (Qui articolo).