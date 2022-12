Cinque ore di intervento tra la nebbia e il rischio di essere travolti da una valanga, la difficile operazione del Soccorso alpino per salvare una coppia inglese sul Piz Boè

La coppia è rimasta bloccata su una cengia nel tardo pomeriggio di ieri ed ha chiesto aiuto al Soccorso Alpino. L'operazione si è rivelata estremamente difficile poiché è apparso chiaro fin da subito che un salvataggio con l'aiuto di un elicottero non era possibile a causa della fitta nebbia oltre ad esserci l'elevato rischio di valanghe

Foto archivio

ALTA BADIA. Sono state ore davvero drammatiche quelle vissute ieri sera sul Sella dove una coppia di escursionisti Britannici si è trovata in difficoltà e l'intervento di soccorso è stato molto difficile e pericoloso per gli stessi uomini del soccorso alpino.

Il rischio valanghe, infatti, è molto elevato a causa degli strati deboli della neve presente e a questo sono andate ad aggiungersi anche delle condizioni meteo difficili.

L'allarme è partito attorno alle 16 quando la coppia si trovava sotto il Piz Boè a circa 2800 metri di altezza ed è scivolata da una via finendo su una cengia a circa 200 metri sopra la via ferrata rimanendo completamente bloccata. Non riuscendo più a muoversi e con l'arrivo anche del buio i due hanno deciso di chiedere aiuto al soccorso alpino.

Immediatamente si è messa in moto la macchina dei soccorsi con l'intervento del soccorso alpino dell'Alta Badia e del soccorso alpino. Tuttavia, l'operazione si è rivelata estremamente difficile, poiché è apparso chiaro fin da subito che un salvataggio con l'aiuto di un elicottero non era possibile a causa della fitta nebbia oltre ad esserci, come già detto, l'elevato rischio di valanghe.

I soccorritori sono stati portati il più vicino possibile al luogo dove si trovava la coppia che intanto è stata invitata a costruire un bivacco per proteggersi dal vento e dal freddo mentre le attività erano in corso per raggiungerli.

Equipaggiati con lampade frontali, piccozze e ramponi i soccorritori con non poca difficoltà e soprattutto mettendo in pericolo la propria vita sono riusciti ad avvicinarsi ai due escursionisti.

Dopo quasi quattro ora dall'allarme, finalmente gli uomini del soccorso alpino sono riusciti a raggiungere la coppia inglese e a riaccompagnarla a valle.

Fortunatamente non ci sono state persone ferite. Attorno alle 21 la difficile operazioni di salvataggio è terminata.