Scialpinisti bloccati sul Sella, difficile operazione del soccorso alpino tra nebbia e rischio valanghe: una squadra in quota con gli sci

E' in corso una difficile operazione di salvataggio del soccorso alpino sul Sella: due scialpinisti sono bloccati in quota

ALTA BADIA. Sono in corso le difficili operazioni per recuperare due scialpinisti bloccati sul Sella. Secondo le prime informazioni, la coppia è illesa ma le condizioni del tempo e la nebbia in quota non consentono l'avvicinamento con l'elicottero. Oltre alla scarsa visibilità, c'è il forte rischio di valanghe. Attivata una squadra sugli sci del soccorso alpino Alta Badia.

L'allerta è scattata intorno alle 16.30 di oggi, venerdì 30 dicembre, quando una copia britannica di scialpinisti è andata in difficoltà e si è persa sotto il Piz Boè.

E' subito decollato l'elicottero dell'Aiut Alpin ma le condizioni meteo e la nebbia non hanno permesso l'avvicinamento alla montagna e la possibilità di sbarcare il personale tecnico e di soccorso alpino in quota. Si è mossa inoltra una squadra sugli sci per cercare di raggiungere la coppia.

Un'operazione complicata e rallentata anche per l'elevato rischio valanghe. La coppia, riferiscono i soccorritori, è attrezzata e gli operatori hanno per il momento invitato i due scialpinisti a costruire un bivacco per proteggersi dal vento e dal freddo mentre le attività sono in corso per raggiungere gli sportivi.

Le condizioni meteo e l'elevato rischio di valanghe rendono difficile l'operazione. Sempre allertato l'elicottero, pronto a decollare se il tempo dovesse migliorare nelle prossime ore.