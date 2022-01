Covid-19, per El Pais la Spagna si prepara a gestire il virus come un'influenza: “Passare da sorveglianza 'universale' a quella 'sentinella'”

TRENTO. Tra il successo delle campagne vaccinali e l'arrivo di nuove varianti il rapporto dell'uomo con il Covid-19 è in continua evoluzione: i protocolli stanno diventando più permissivi e ora la Spagna si prepara a gestire il Coronavirus come si fa con l'influenza. È questa in sintesi l'analisi fatta dal quotidiano spagnolo El Paìs, che parla di un “piano per abbandonare gradualmente la sorveglianza universale del Covid e passare a quella chiamata 'sentinella'”.

Un passaggio con il quale, in sostanza, si arriverebbe a non denunciare più “ogni caso di Covid che viene rilevato nel Paese” specifica il quotidiano, ma piuttosto a “creare un campione significativo distribuito nei punti chiave” tra cui scuole e ospedali, che permetta di calcolare come si diffonde la malattia sul territorio (in base anche alla gravità dei casi) non più per “conteggio esaustivo” ma per “estrapolazione”. Quello che cambierà, in ogni caso, sarà il sistema di sorveglianza e non il trattamento della malattia.

La strategia sarebbe in lavorazione fin dall'estate 2020 ma la pianificazione starebbe entrando ora nella sua fase finale: proprio questa settimana, dice El Paìs, sono in programma diversi incontri per discutere di questo 'cambio di rotta'. Non esiste ancora una data definitiva, ma le nuove disposizioni non verranno attuate prima della fine di questa ondata.

“Al momento, data l'enorme trasmissibilità del Covid-19 – spiega al quotidiano spagnolo Amparo Larrauri, capo del gruppo di sorveglianza per l'influenza e altri virus respiratori del Centro nazionale di epidemiologia – è una sfida molto grande rispettare rigorosamente i protocolli di sorveglianza universale, sta diventando impossibile”.

A confermare la notizia pubblica da El Paìs ci sono anche le dichiarazioni del premier spagnolo Pedro Sanchez, che in un'intervista ha specificato in sostanza come sia necessario iniziare a valutare l'evoluzione del Covid verso una malattia endemica: “Credo che siano le condizioni – ha detto Sanchez – per iniziare, poco a poco e con cautela, a valutare l'evoluzione di questa malattia con parametri diversi. È un dibattito che stiamo cercando di aprire anche a livello europeo”.