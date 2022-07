Covid in Trentino, nelle ultime 24 ore 977 nuovi positivi: il 54% nella fascia 19-59 anni

TRENTO. Nelle ultime 24 ore sono stati 977 i nuovi positivi (su 3.183 tamponi) rilevati dall’azienda sanitaria in Trentino. Ciò significa che il rapporto contagi/tamponi raggiunge il 30,69%.

Più nel dettaglio dei 977 casi odierni, 14 sono stati individuati con i molecolari (su 207 test effettuati) e 963 con gli antigenici (su 2.976 test effettuati); i molecolari hanno poi confermato 2 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Fortunatamente nessun decesso e ricoveri in calo: oggi i pazienti sono infatti 76, ieri erano 10 in più, a fronte di 8 nuovi ricoveri e 18 dimissioni; sempre una la persona in rianimazione. In particolare il 54% dei contagi è avvenuto nella fascia d’età che va dai 19 ai 59 anni.

Le vaccinazioni somministrate in totale sono 1.228.849, di cui 349.607 terze dosi, e a proposito si ricorda che da oggi le persone nate tra il 1941 e il 1962 possono effettuare la quarta dose del vaccino anti-Covid. A causa della grande affluenza a Trento non sono mancati i disagi.

Questo il dettaglio dei contagi per classi di età: 0-2 anni: 11; 3-5 anni: 11; 6-10 anni: 21; 11-13 anni: 21; 14-18 anni: 36; 19-39 anni: 209; 40-59 anni: 319; 60-69 anni: 149; 70-79 anni: 127 e 80 + anni: 73.