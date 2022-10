Covid in Trentino, trovati altri 726 positivi in 24 ore ma c'è un leggero miglioramento nei ricoveri in ospedale

Sono stati trovati 726 positivi a fronte di 2.817 tamponi. Nessun decesso nelle ultime 24 ore. Sono 79 i pazienti ricoverati in ospedale, di cui 4 in rianimazione

TRENTO. Nessuna vittima e sono stati trovati 726 positivi. Leggero miglioramento sul fronte ospedaliero con quattro pazienti in meno in area medica e -1 ricovero in rianimazione. Questo il report di oggi, sabato 8 ottobre, per quanto riguarda la situazione epidemiologica sul territorio.

Il 15% dei posti letto in area medica in Trentino è attualmente occupato da pazienti Covid, il 6% in terapia intensiva. Nelle ultime settimane, come in tutta Italia, il trend del contagio è andato in aumento. In provincia, infatti, l'incidenza ogni 100 mila abitanti è passata da 338,83 nel periodo 12-19 settembre a 469,97 tra il 20 e il 27 settembre. Poi le analisi Agenas indicano un valore di 739,63 tra il 28 settembre e il 2 ottobre.

Questa settimana, periodo compreso tra il 3 e il 7 ottobre, l'incidenza si attesta a 641,87 casi ogni 100 mila abitanti.

Sono stati analizzati 2.817 tamponi tra molecolari e antigenici. Sono stati trovati 11 positivi dall'analisi di 115 test molecolari; 715 i casi che sono stati trovati a fronte di 2.702 antigenici. Il totale è di 726 casi per un rapporto contagi/tamponi a 25,8%. I molecolari confermano poi 1 positività intercettata nei giorni scorsi dai test rapidi.

Suddivisione per classi di età: 3 nuovi contagi in fascia 0-2 anni; 2 casi tra 3-5 anni; 11 casi tra 6-10 anni; 10 casi tra 11-13 anni; 10 casi tra 14-18 anni; 147 casi tra 19-39 anni; 249 casi tra 40-59 anni; 132 casi tra 60-69 anni; 109 casi tra 70-79 anni e 53 casi di 80 o più anni.

Nessun decesso nelle ultime 24 ore. Fronte ospedaliero. Attualmente ci sono 79 (-4) pazienti ricoverati, di cui 4 (-1) nel reparto di rianimazione. Ieri sono stati registrati 9 ricoveri e 13 dimissioni.

Campagna vaccinale. Sono 1.257.682 le dosi complessivamente somministrate in Trentino, di cui seconde 428.989 dosi, 341.323 terze dosi e 36.362 quarte dosi.