Covid, nessun decesso e 322 nuovi contagi in Trentino: stabili a 73 i ricoveri in ospedale

Sono stati 7 i nuovi ingressi nelle strutture ospedaliere trentine nelle ultime ventiquattro ore, compensati da altrettante dimissioni: il totale dei pazienti ricoverati rimane quindi stabili a 73 (con 1 letto occupato in terapia intensiva)

TRENTO. Sono 322 i nuovi contagi registrati nelle ultime ventiquattro ore in Provincia di Trento, dove nella giornata di oggi le autorità sanitarie non riportano nessun nuovo decesso legato al Covid. Stabili poi a 73 i ricoveri all'interno delle strutture ospedaliere, con 1 paziente ricoverato in rianimazione.

Nella giornata di ieri infatti, dice l'Apss, sono stati registrati 7 nuovi ingressi in ospedale, compensati però da altrettante dimissioni. Dei nuovi positivi, la maggior parte (317) sono emersi grazie all'analisi dei test antigenici (1658 quelli effettuati ieri), ma ci sono anche 5 positivi al molecolare (su 102 test), che portano il tasso di positività totale al 18,2%.

I molecolari confermano poi 3 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate, dice l'Azienda sanitaria, è pari a 1.247.953 (428.799 seconde dosi, 340.102 terze e 28.140 quarte). Infine, 441 nuovi guariti portano il totale a 196.030. Questi i nuovi contagi distribuiti per fasce d'età:

3 di 0-2 anni

6 di 3-5 anni

7 di 6-10 anni

9 di 11-13 anni

14 di 14-18 anni

70 di 19-39 anni

96 di 40-59 anni

53 di 60-69 anni

33 di 70-79 anni e

31 di 80 o più anni.