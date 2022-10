Covid, nessun decesso e 706 casi in Alto Adige: in calo dopo 40 giorni di crescita l’incidenza settimanale

Nelle ultime ventiquattro ore sono scesi anche i ricoveri nelle strutture ospedaliere altoatesine, dove al momento sono 122 i pazienti ricoverati, di cui 4 in rianimazione

BOLZANO. È di zero decessi e 706 casi positivi il bilancio del bollettino quotidiano sull’andamento epidemiologico in Provincia di Bolzano, dove nelle ultime ventiquattro ore è tornata a scendere, dopo 40 giorni consecutivi in risalita, l’incidenza settimanale dei casi ogni 100mila abitanti.

Il dato era infatti cresciuto costantemente dopo il minimo di 239 raggiunto il 4 settembre (dopo l’ondata estiva), arrivando il 14 ottobre a quota 994: oggi il valore dell’incidenza è sceso di 9 unità, tornando a 985. Scende anche il totale delle persone ricoverate all’interno delle strutture ospedaliere, dove al momento sono 122 in tutto i posti letto occupati.

Rispetto a ieri sono scesi da 120 a 112 i pazienti in area medica, mentre rimangono stabili rispettivamente a 4 e a 6 i posti letto occupati nei reparti di terapia intensiva e all’interno degli ospedali privati. Stabile anche il numero delle vittime registrate sul territorio altoatesino da inizio pandemia (1.559).

Aumenta leggermente invece il totale delle persone attualmente in quarantena o in isolamento domiciliare (da 6457 a 6534). Questi i nuovi positivi divisi per fasce d’età:

0-9: 21 = 2,97%

10-19: 32 = 4,53%

20-29: 57 = 8,07%

30-39: 78 = 11,05%

40-49: 99 = 14,02%

50-59: 157 = 22,24%

60-69: 108 = 15,3%

70-79: 90 = 12,75%

80-89: 53 = 7,51%

90-99: 10 = 1,42%

over 100: 1 = 0,14%

totale: 706 = 100%