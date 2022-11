Dal Bondone a Madonna di Campiglio, è arrivata la prima neve in Trentino (VIDEO e FOTO)

TRENTO. E' arrivata la neve anche in Trentino. Sono diversi i territori che questa mattina si sono svegliati imbiancati. I fiocchi stanno cadendo a quote inferiori a 1800 metri e secondo le previsioni di Meteo Trentino proseguiranno per gran parte della giornata con un esaurimento a pomeriggio inoltrato.





In queste ore sta nevicando in Paganella ma anche fiocchi bianchi stanno cadendo in Bondone dove in alcune zone si sono registrati già diversi centimetri di neve.





Fiocchi bianchi anche a Madonna di Campiglio e Lavarone





Stessa situazione anche a passo del Tonale e in Val di Fassa sta nevicando in quota, a Passo Pordoi.

Nel corso della giornata sono previste precipitazioni nevose mediamente tra i 1800 e i 2000 metri. Localmente, però, è possibile anche a quote inferiori.





(Foto Lavarone - Lisa Monardo)

L'esaurimento delle precipitazioni è previsto nel corso del pomeriggio a partire da ovest con schiarite, ampie in serata. Temperature in calo con ridotta escursione termica e minime raggiunte la sera.