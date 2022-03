E' stato trovato senza vita Giorgio Santomaso, lunedì era scomparso da Trento

TRENTO. E' stato trovato purtroppo senza vita nelle scorse ore Giorgio Santomaso.

Lunedì era uscito di casa per una passeggiata e non aveva più fatto ritorno. Immediatamente erano iniziate le ricerche ed era stato attivato anche il piano provinciale con l'attivazione delle forze dell'ordine.

I soccorritori hanno impiegato tutte le loro energie per cercarlo e i famigliari hanno ovviamente sperato fino all'ultimo.

Nella giornata di ieri, però, è stato ritrovato senza vita.

Giorgio Santomaso, 58 anni, era molto conosciuto a Trento e non solo. Aveva lavorato come location manager per i set cinematografici allestiti in Trentino.