Ennesimo rogo in Trentino (FOTO), brucia un centinaio di metri quadrati di bosco in val Giudicarie

STENICO. Ennesimo rogo in Trentino. A intervenire questa volta i vigili del fuoco in val Giudicarie per spegnere un incendio boschivo.

L'allerta è scattata intorno alle 5 di oggi, lunedì 31 gennaio, lungo la strada di Setin tra i centri abitati di Stenico e di Ponte Arche.

A bruciare alcune sterpaglie con le scintille che poi sono scappate per il vento e hanno poi interessato l'area boschiva circostante.





Immediato l'allarme e sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco di Stenico per gestire l'emergenza. I pompieri hanno subito circoscritto l'area e avviato le operazioni di spegnimento per evitare che il rogo si propagasse ulteriormente nella zona.

La tempestività d'intervento, l'accessibilità della zona e la vicinanza di un idrante hanno permesso ai vigili del fuoco di circoscrivere e spegnere rapidamente l'incendio, che ha interessato un'area di un centinaio di metri quadrati. Poi i volontari di Stenico, intervenuti con la minibotte, hanno provveduto alla bonifica, alle verifiche e ai monitoraggi del caso.





Sono diverse nelle ultime settimane le allerte per gli incendi, complici anche il terreno particolarmente secco per la prolungata assenza di precipitazioni.

Colpita, soprattutto, la zona della Val dei Mocheni e della Valsugana: tre gli incendi a Sant'Orsola Terme nel giro di un mese (Qui articolo), poi la vasta operazione per un rogo scoppiato nella zona di Vetriolo sulla Panarotta. A intervenire in quel caso diversi corpi dei pompieri tra Levico Terme, Pergine Valsugana, Caldonazzo, Tenna, Novaledo, Frassilongo e Fornace (Qui foto e video).

Nelle scorse ore l'emergenza è scattata poco sopra l'abitato di Spera con le fiamme hanno iniziato a divorare i boschi: un'attività di spegnimento che ha interessato decine di vigili del fuoco e diversi corpi della zona (Qui articolo).