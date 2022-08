Era ubriaca la soldatessa Usa che ha investito e ucciso un 15enne: tasso alcolemico 4 volte oltre il limite

La posizione della militare Usa, una ventenne in servizio alla base di Aviano, si aggreava: la giovane avrebbe avuto un tasso alcolemico pari a 2,09 grammi per litro la notte in cui ha investito e ucciso il 15enne Giovanni Zanier a Porcia (Pordenone)

PORDENONE. Tasso alcolemico 4 volte oltre il limite: si aggrava la posizione della militare Usa, accusata di aver investito e ucciso la scorsa notte con la sua auto il 15enne Giovanni Zanier a Porcia (Pordenone). Secondo quando appreso dall'Ansa da fonti investigative infatti, l'alcool test della soldatessa ventenne avrebbe dato esito positivo e la giovane avrebbe avuto un tasso alcolemico nel sangue pari a 2,09 grammi per litro.

Sostanzialmente il quadro accusatorio nei confronti della soldatessa non cambia (è accusata di omicidio stradale), ma come detto la sua posizione si aggrava. Zanier, nella notte tra sabato e domenica, stava rientrando a casa insieme a due coetanei quando è stato investito (Qui Articolo) versi le 2 e 30.

L'urto è stato violentissimo ed il 15enne è stato sbalzato per diversi metri sull'asfalto, riportando ferite fatali. I vertici della base Usa hanno espresso il loro “sentito cordoglio e vicinanza ai familiari della giovane vittima e alla comunità italiana”. Da un punto di vista penale però, la soldatessa, in base alla Convenzione di Londra del 1951, potrebbe evitare il processo in Italia, come accaduto in occasione della tragedia del Cermis.