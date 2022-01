“Faccia di merd*, torna ai tuoi Paesi”(VIDEO), razzismo sull’autobus: “Ho provato vergogna, mi sono sentito così piccolo”

Vittima dell’episodio un cittadino italiano di origine tunisina: “Sono stato aggredito verbalmente con espressioni come ‘merd*’ e ‘torna al tuo Paese’, non provavo questa vergogna da tanti anni, mi sono sentito così piccolo”

MERANO. “Faccia di mer*a, torna ai tuoi Paesi che è meglio”, sono queste le parole con le quali un giovane si è sentito apostrofare dall’autista di un autobus. Il 28enne, cittadino italiano di origine tunisina, era salito a Merano per poi scendere alla fermata Lana/Postal dove avrebbe dovuto prendere un’altra coincidenza.

“Prima di salire sul 211 ho chiesto all’autista quando sarebbe partito, volevo sapere se c’era il tempo per fumare una sigaretta, però mi è stato risposto in malo modo di andare a guardarmi gli orari sulle tabelle”. A quel punto nasce una discussione fra il passeggero (munito di regolare biglietto e Green pass) che ha fatto notare la maleducazione dell’autista. “Sono stato aggredito verbalmente con espressioni come ‘merd*’ e ‘torna al tuo Paese’, non provavo questa vergogna da tanti anni, mi sono sentito così piccolo”.

Un brutto episodio nei confronti di un giovane che per una parte della sua vita ha vissuto anche in Trentino. “Sono arrivato in Italia quando avevo circa 3 anni - spiega - e vivevo a Castelfondo dove ho frequentato l’asilo, poi fino alle superiori ho vissuto a Cles, lavoro in Trentino-Alto Adige e sono sposato con una donna del posto e abbiamo un bambino, mi sono sentito umiliato dalle parole che ho ricevuto”.