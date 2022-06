Grave incidente tra moto e auto (FOTO): traffico bloccato sulla statale del Brennero, sul posto anche l'elisoccorso

ORA. L'allarme è scattato questo pomeriggio (domenica 12 giugno), quando erano passate da pochi minuti le 17: sulla statale del Brennero una moto ed un'automobile sono rimaste coinvolte in un grave incidente. Lo schianto è avvenuto circa all'altezza di Ora ed entrambi i veicoli hanno riportato danni pesanti.





L'esatta dinamica dello schianto non è ancora chiara ma secondo le prime notizie la persona alla guida della moto avrebbe riportato ferite di media entità, ed è stata trasportata all'ospedale di Bolzano.





Il traffico sulla statale è stato bloccato per circa un'ora per permettere l'intervento sul posto della macchina dei soccorsi. I vigili del fuoco di Ora, arrivati insieme all'elisoccorso, ai sanitari della croce bianca e alle forze dell'ordine, dopo i primi soccorsi ai feriti sono intervenuti per mettere in sicurezza la sede stradale, supportare gli operatori sanitari e gestire la viabilità.