Grossa frana sopra Ora (IL VIDEO). Un masso si ferma nel parcheggio di una pizzeria a pochi metri dalla statale del Brennero

Il sindaco Martin Feichter spiega che ''non ci sono stati feriti''. E aggiunge: ''Le forze dell’ordine ed i Vigili del Fuoco dì Ora assieme ad esperti sono già attivi sul posto''

ORA. Una grossa frana si è staccata quest'oggi, nel primo pomeriggio, sopra Ora, in Alto Adige. Del materiale roccioso è crollato dall'alto finendo per arrivare all’altezza della Pizzeria Nussbaumer. Il sindaco del comune altoatesino, Martin Feichter, sui social spiega che ''non ci sono stati feriti''. E aggiunge: ''Le forze dell’ordine ed i Vigili del Fuoco dì Ora assieme ad esperti sono già attivi sul posto''.





La frana, dunque, non ha coinvolto persone e non ha causato danni anche se un grosso masso ha raggiunto il parcheggio della Pizzeria Nussbaumer che si trova proprio all'altezza della statale 12, nel tratto tra Ora e la zona industriale. Il masso si è fermato, dunque, a pochi metri dalla strada del Brennero e dell'Abetone che collega la Bassa Atesina (e più sud ancora Trento) a Bolzano. Una strada molto trafficata e asse fondamentale per la viabilità della zona.

E' stata, dunque, una fortuna che nessun danno o disagio si sia verificato dopo questo smottamento. In giornata l'area è stata sorvolata dagli elicotteri dei tecnici della provincia per verificare la portata del distacco e valutare la messa in sicurezza dell'area da altri possibili crolli.