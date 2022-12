Il pullman rompe le catene e 36 persone restano bloccate nella neve, intervengono 3 corpi dei vigili del fuoco e un imprenditore per portare i turisti all'hotel

Foto d'archivio

FAI DELLA PAGANELLA. Un'articolata operazione di soccorso per portare in albergo alcuni turisti tedeschi e ripristinare la sicurezza stradale. Un pullman è andato in difficoltà sull'Altipiano della Paganella e poi è rimasto bloccato nella neve. A intervenire tre corpi dei vigili del fuoco di zona, forze dell'ordine e un imprenditore che si è occupato di accompagnare le persone in albergo con il mezzo privato della struttura.

Le attività si sono svolte nella serata di giovedì 15 dicembre: un pullman con a bordo 36 persone stava viaggiando lungo strada provinciale 64 quando si sono rotte le catene all'altezza del distributore di carburante nel centro abitato di Fai della Paganella.

A quel punto il pullman è andato in difficoltà, ha iniziato a sbandare e si è bloccato nella neve. E' stato subito interessato il Numero unico per le emergenze e sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Fai della Paganella, Andalo e Mezzolombardo e forze dell'ordine per la messa in sicurezza dell'area e per aiutare le persone a bordo del mezzo.

Nel frattempo si è attivato anche l'albergatore di Andalo che ospita il gruppo il turisti mentre i pompieri si sono occupati della rimozione del pullman.

Il pullman è stato portato in un piazzale alla casa cantoniera all'inizio di Fai della Paganella e l'imprenditore si è preoccupato di accompagnare con un mezzo privato le persone alla struttura e portarle così al riparo. A causa della neve in Trentino sono stati diverse le vetture andate in difficoltà lungo le arterie provinciali.