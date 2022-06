IL VIDEO. Terrorismo, "Pronto ad un attentato in Trentino entro agosto'', fermato un giovane jihadista

Si tratta di un giovane appena ventenne, assieme ad una donna, fermati a Rovereto. Qui le immagini delle telecamere nell'abitazione del ragazzo e nel luogo di lavoro. Era riuscito ad accantonare un grosso quantitativo di sostanze chimiche che sarebbero servite per la produzione di un ordigno

TRENTO. Un attentato in Trentino, nelle prossime settimane. Entro agosto. Questo il piano che aveva in mente il giovane ventenne fermato dai carabinieri del Ros di Trento indagato, assieme ad una donna, per associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, arruolamento ed addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale. (Qui l'articolo)

I due sono stati fermati a Rovereto nella propria abitazione a seguito di un'indagine veloce portata avanti dai Ros fatta con l'utilizzo di strumenti tecnologici.

Nel video si possono vedere alcune immagini delle telecamere nascoste nell'abitazione dell'uomo e al lavoro.

Nel corso dell’operazione, sono state eseguite alcune perquisizioni che hanno consentito di sequestrare materiale informatico e prodotti chimici - precursori per la fabbricazione di ordigni esplosivi.