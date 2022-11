Investita mentre attraversa la strada con un’amica, Anna Perugini è ricoverata in gravi condizioni: l’ex assessora era stata anche la presidente degli albergatori

La donna è stata trascinata per alcuni metri per poi rovinare sull’asfalto, ora la comunità rimane con il fiato sospeso per la sorte dell’82enne Anna Perugini

NAGO-TORBOLE. L’incidente è avvenuto ieri, 20 novembre, in via Matteotti a Torbole quando l’82enne Anna Perugini è stata investita da una moto con a bordo due turisti bresciani. Secondo una prima ricostruzione la donna stava attraversando la strada in compagnia di un’amica (che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze) quando su di loro è piombala la moto.

La donna è stata trascinata per alcuni metri per poi rovinare sull’asfalto. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime e sul posto è stato fatto intervenire l’elicottero. La donna è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Santa Chiara di Trento dove si trova tutt’ora ricoverata in rianimazione, la prognosi è riservata.

Alla guida della motocicletta c’era un 47enne di Toscolano Maderno, sia lui che la passeggera sono stati ricoverati in ospedale per accertamenti e poi dimessi. Nel frattempo la comunità di Torbole e non solo rimane con il fiato sospeso per la sorte dell’82enne.

Perugini è molto conosciuta in zona visto che è stata la presidente degli albergatori dell’Alto Garda, inoltre tempo fa era stata anche eletta in Consiglio comunale dove aveva ricoperto la carica di assessora al Turismo. Per anni invece aveva gestito l’hotel Santa Lucia di Torbole, attività che aveva poi venduto.