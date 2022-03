Le fiamme divorano il bosco fra Longarone e Zoldo. Arrivano i Canadair e gli elicotteri: chiusa la provinciale

LONGARONE. ''Ancora fiamme sul versante della Sp251 della Val Zoldana e Val Cellina, strada chiusa per sorvolo elicotteri''. Questo il post di Veneto Strade che segnala come la situazione non sia risolta tra le località Soffranco e Igne nel territorio di Longarone. Bruciano i boschi e continuano ad essere divorati dalle fiamme ettari di vegetazione in due punti diversi. Uno è quello appena citato l'altro è sopra l'abitato di Fortogna.





''Per lo spegnimento dell'incendio sopra Fortogna stanno operando 2 elicotteri della Protezione Civile Veneto - spiegava intorno all'ora di pranzo l'assessore Bottacin - che saranno affiancati verso le ore 13 da 2 Canadair. Operano a terra i volontari della Protezione Civile Antincendio Boschivo, i Vigili del Fuoco, gli operatori dei Servizi Forestali Regionali''.





Ed è ormai acclarato che si tratti di un incendio doloso quello che sta bloccando la Sp251. Le fiamme si sono sviluppate in un punto che si trova ad alcune centinaia di metri da quello che è stato spento nei giorni scorsi, sul versante dove ci sono pareti rocciose verticali proprio sopra alla strada. Il luogo è piuttosto impervio e all'opera ci sono ''l'elicottero Erickson S-64 - spiega ancora Bottacin - a supporto dei Canadair e degli elicotteri della Protezione Civile Veneto''.