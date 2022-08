L'imbarazzante ''gaffe'' della Provincia leghista dopo l'oro europeo di Crippa. Per Fugatti e Failoni ''vive'' in Trentino ma è trentino (pure ambassador del territorio)

TRENTO. Gaffe della Provincia di Trento che festeggia l'oro europeo nei 10 mila metri piani. L'esecutivo a trazione leghista celebra il mezzofondista azzurro ma è bufera sui social con tantissimi commenti a evidenziare l'incredibile strafalcione firmato Maurizio Fugatti e Roberto Failoni.

"Storica medaglia per Yeman Crippa: il mezzofondista azzurro che vive in Trentino ha conquistato l'oro nei 10.000 metri agli europei di atletica leggera ieri a Monaco di Baviera. Un’impresa da consegnare alla storia dell'atletica, questi i complimenti della Giunta provinciale".

Il nuovo campione europeo è detentore del record europeo dei 5 chilometri, primatista italiano dei 3.000, 5.000, 10.000 metri piani e della mezza maratona.

Nell'ultima rassegna continentale è salita due volte sul podio con un bronzo nei 5 mila e l'oro in rimonta nei 10 mila. Etiope d'origine viene portato in un orfanatrofio di Addis Abeba e nel 2003 è stato adottato con i fratelli da una coppia milanese, Roberto e Luisa Crippa.

Contenuto sponsorizzato

La famiglia si è stabilita in Trentino con Yeman giovanissimo. A Montagne, dopo aver giocato a calcio in due squadre locali, Crippa già a 11 anni scopre la corsa nelle fila dell'Atletica Valchiese seguito dal compianto tecnico Marco Borsari, poi viene seguito da Massimo Pegoretti, ex mezzofondista delle Fiamme Azzurre con nel mezzo un tesseramento per la società Valsugana. Ha frequentato l’istituto alberghiero. Formato e cresciuto sul nostro territorio, ormai trentino a tutti gli effetti e tra i migliori interpreti della disciplina nel difendere i colori azzurri, per la Provincia è semplicemente un atleta "vive" in Trentino.

E pensare che è anche "ambassador" per Trentino Marketing e per l'Azienda per il turismo Madonna di Campiglio, Crippa nei suoi post da trentino scrive giustamente della "mia provincia" e la stessa Gazzetta alla presentazione del prossimo Festival dello sport ha esaltato la presenza di tre grandi atleti trentini di oggi: Amos Mosaner, oro nel curling a Pechino, Pietro Sighel, un argento e un bronzo nello short track a Pechino, e poi Yeman Crippa, fresco del record italiano sulla mezza maratona e pronto ad aprire la stagione all’aperto che porterà ai Mondiali. E' per tutti trentino, non per la Pat a trazione Lega.