Maltempo, dopo il sole i prati s'imbiancano di grandine (VIDEO) e arrivano i temporali nell'area del Bassanese

Come annunciato nella giornata di oggi (sabato 16 aprile) nel Nord-Est è in arrivo un fronte freddo che sta portando pioggia e grandine

BASSANO. Maltempo, in Veneto dopo un periodo di tempo stabile, con temperature sopra la norma, è arrivata oggi una “saccatura d'aria fresca” che ha portato maltempo e precipitazione in diverse aree: nel Bassanese non sono mancate le grandinate, con i prati imbiancati da chicchi anche di medie dimensioni, fino a 2 centimetri di diametro.

A riportare i video delle precipitazioni nella zona è Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa che nelle ultime ore ha ricevuto diverse testimonianze di cittadini nell'area del Bassanese che hanno assistito (nel primo pomeriggio di oggi) ad abbondanti grandinate.

Secondo l'Arpav “nell'ambito di un rinforzo generale dei venti nella giornata di sabato 16, dal tardo pomeriggio di sabato alle ore centrali di domenica 17, sono previsti venti di bora da tesi a forti sulla costa e sulla pianura adiacente” mentre la “temporanea instabilità” portata in Regione dall'arrivo di aria fresca da Nord dovrebbe cessare a partire da domenica, quando da Sud-Ovest “si affaccerà nuovamente l'alta pressione, che contrasterà la depressione presente sui Balcani, portando tempo più stabile ma anche decisamente più freddo rispetto agli ultimi giorni”.

Nella Provincia di Trento invece, dice Meteotrentino, per sabato è prevista una giornata “soleggiata, con temporanei annuvolamenti cumuliformi localmente associati a brevi rovesci o temporali” con “rinforzo dei venti da nord e con raffiche di foehn in valle dal pomeriggio”. Per Pasqua invece tempo “molto soleggiato, con temporanei annuvolamenti al pomeriggio” e “temperature in calo specie nei valori minimi”.