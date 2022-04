Maltempo, la grandine imbianca strade e campagne (VIDEO): bufera sul Grappa, temperature in calo e danni agli alberi da frutto

Il maltempo si sta abbattendo su ampie zone del Veneto, anche a ridosso del confine con il Trentino dove non sono mancate le grandinate

Foto Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa - Federica Bonato da Possagno e Paolo Giotto da Colbertaldo

VICENZA. In queste ore il maltempo si sta abbattendo su ampie zone del Veneto, anche a ridosso del confine con il Trentino. In diverse località si contano già i danni provocati dalla grandine che ha colpito varie zone del Trevigiano, del Vicentino, nell'Alto Padovano e del Bellunese.

In particolare un temporale, accompagnato dalla grandine, si è abbattuto nella zona tra Cavaso, Possagno, Pederobba, Vidor e Quero. Come riporta “Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa” fortunatamente si tratta di chicchi di piccole dimensioni ma comunque sufficienti per danneggiare gli alberi da frutto.

Diverse le zone del colpite anche nel Vicentino da Salcedo a Marostica, da Mason Vicentino a Rosà. Gli esperti segnalano anche il crollo delle temperature che nella zona della Pedemontana sono scese sotto i 10 gradi. Nelle aree colpite dalla grandine si segnalano disagi alla viabilità. Inoltre, sulla cima del Grappa è in corso una bufera.

Come riportano da “Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa” il maltempo è legato a una massa d’aria fredda che ha fatto capolino sul territorio proveniente da nord-est, circostanza che ha portato a un brusco calo delle temperature accompagnato da forti raffiche di vento freddo.