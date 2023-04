Maltempo, violenti temporali e gradinate in Veneto (FOTO): si temono danni all’agricoltura. Ecco le previsioni

Al momento i danni maggiori si registrano in provincia di Vicenza dove non sono mancate le grandinate. Particolarmente colpito il comune di Trissino

TRISSINO. Tra il 23 e 24 aprile diversi temporali hanno colpito il Nordest dell’Italia. La pioggia era attesa da tempo ma comunque non sono mancati i disagi.





Alcune zone per esempio sono state colpite dalla grandine mentre su alcuni settori i temporali sono stati molto intensi.





Almeno per ora il Trentino è stato solo sfiorato dalla perturbazione che ha interessato parte del Veneto fra cui le province di Verona, Belluno, Vicenza e Treviso.





Per la giornata di domani, 25 aprile, si attendono schiarite alternate ad annuvolamenti che localmente potrebbero essere associati a rovesci. Non si escludono temporali nelle ore più calde. Le temperature minime saranno in diminuzione, mentre le massime resteranno stazionarie.