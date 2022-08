Maltempo, smottamenti e allagamenti dopo il violento nubifragio (FOTO): decine gli interventi dei vigili del fuoco

In alcuni casi i temporali sono stati accompagnati anche dalla grandine: per i vigili del fuoco decine di interventi

TRENTO. Nella notte fra il 30 e 31 agosto sul Trentino-Alto Adige si è abbattuto un violento nubifragio che ha costretto i vigili del fuoco a effettuare decine di interventi per la messa in sicurezza di strade e abitazioni.





In Trentino il numero più elevato di interventi si è registrato nell’area est del capoluogo dove i pompieri sono intervenuti per alcuni allagamenti e per pulire la sede stradale invasa da alcuni detriti. Un grosso masso ha interrotto la strada provinciale 22 che collega gli abitati di Chizzola e Brentonico.





È andata peggio in Alto Adige dove i violenti temporali, accompagnati anche dalla grandine, si sono abbattuti con particolare violenza specialmente nella Val d’Adige e sul Renon.





Nelle zone colpite i vigili del fuoco hanno effettuato oltre 30 interventi per allagamenti in abitazioni, cantine e garage. Diverse le chiamate anche per via di alcuni piccoli smottamenti che hanno portato fango e detriti sulle strade.