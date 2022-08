Maltempo, un grosso masso frana sulla carreggiata: chiusa la strada provinciale 22

Al momento sono in corso le operazioni di pulizia e disaggio, secondo la Provincia i massi hanno un diametro di alcune decine di centimetri e sarebbero rotolati sulla strada dal pendio soprastante

BRENTONICO. Nelle scorse ore un violento nubifragio si è abbattuto sul Trentino. Per i vigili del fuoco si contano decine di interventi soprattutto per allagamenti e smottamenti.

In particolare la strada provinciale 22 che collega gli abitati di Chizzola e Brentonico è stata temporaneamente chiusa al traffico perché sulla carreggiata è caduto un grosso masso. La frana si è verificata verso le 5 di questa mattina all’altezza del chilometro 0,4.

Fortunatamente non si registrano persone coinvolte ma per ragioni di sicurezza è stato necessario chiudere la strada. Come spiega la Provincia i massi hanno un diametro di alcune decine di centimetri e sarebbero rotolati sulla strada dal pendio soprastante.

Il Servizi gestione strade, assieme ai geologi della Pat, ha già effettuato un sopralluogo avviando al contempo le operazioni di pulizia e disgaggio. Una volta terminate la strada potrà essere riaperta.

Nelle prossime settimane, lungo l’arteria saranno peraltro realizzati i lavori, già programmati, di installazione delle barriere paramassi di protezione.