Morto nel lago di Santa Giustina, la vittima è Fausto Iob: era il vivandiere dell’orso di San Romedio e il custode forestale della zona

Foto Facebook "Onde Road" - Visit Trentino

SANZENO. Il corpo senza vita di Fausto Iob è stato rinvenuto questo pomeriggio, 5 giugno, intorno alle 15 e30 nelle acque del lago di Santa Giustina. Le ricerche erano partite poche ore prima. L’auto dell’uomo infatti era stata trovata nella zona di Banco, frazione del comune di Sanzeno, poi, sulle sponde del lago era stato rinvenuto anche il cellulare.

Nelle ricerche sono stati coinvolti anche diversi corpi dei vigili del fuoco e le forze dell’ordine. Il corpo è stato ritrovato in una zona molto scoscesa e difficilmente accessibile, al momento non si esclude che Iob sia stato colpito da un malore per poi scivolare in acqua.

Iob era il custode forestale della zona e nei giorni scorsi stava seguendo i lavori di un cantiere, inoltre era il vivandiere e custode dell’orso di San Romedio.

Grande cordoglio da parte del sindaco di Sanzeno Martin Slaifer Ziller, che era presente sul posto e ha seguito le ricerche: “Di Fausto si può parlare solo bene, era sempre disponibile e sempre pronto ad aiutare. Ha sempre saputo dimostrare grande professionalità, per la comunità è una grave perdita”.

Al momento i carabinieri stanno indagando sull’accaduto ma da quanto trapela la morte potrebbe essere avvenuta nei giorni scorsi, quando Iob era impegnato nei lavori di un cantiere forestale, pertanto potrebbe anche trattarsi di un infortunio sul lavoro.