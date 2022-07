Nausea e vomito per decine di bambini e ragazzi in vacanza. Malori per un'intossicazione da cloro, trasportati in ospedale

Molti giovani sono stati trasferiti negli ospedali del Bresciano per accertamenti e approfondimenti. Indagini aperte per risalire all'origine dell'intossicazione

Foto d'archivio