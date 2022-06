Ondata di maltempo in Trentino, piante sui cavi dell'alta tensione e tegole pericolati su 4 abitazioni. Una vettura colpita da un albero sradicato (FOTO)

Dopo l'allerta gialla emessa dalla protezione civile continuano gli interventi dei vigili del fuoco del posto. Molte strade sono state messe in sicurezza e liberate da rami pericolanti

PORTE RENDENA. Continua a colpire il maltempo in Val Rendena, provocando seri danni. Proseguono i diversi interventi dei vigili del fuoco del posto, per liberare diverse piante cadute sui cavi dell’alta tensione tra le frazioni di Vigo Rendena e Darè.

Nelle stesse frazioni i vigili sono stati allertati per alcune tegole pericolanti su 4 abitazioni, provvedendo alla messa in sicurezza con l'aiuto dell'autoscala del corpo di Tione e di Campiglio.

In alcuni punti le strade sono state liberate da rami pericolanti. E' stato necessario anche il supporto del corpo di Villa Rendena per sistemare e ripulire alcune strade in Val di San Valentino a causa di alberi caduti a terra che hanno bloccato il passaggio agli abitanti delle "case da mont" che volevano scendere verso valle.

Un albero sradicato ha provocato anche dei danni su una vettura che è rimasta schiacciata.

Fortunatamente, confermano i vigili del fuoco, i danni sono stati solo materiali e nessuna persona è rimasta ferita. Dopo un totale di 6 ore di intenso lavoro la squadra è riuscita a concludere tutte le operazioni per la messa in sicurezza.

La protezione civile trentina già ieri aveva comunicato l'allerta gialla sul territorio provinciale fino alle 14 di oggi, mercoledì 29 giugno. Già nella giornata del 28 giugno gli effetti dell'ondata di maltempo si erano mostrati in Trentino (Qui l'articolo).

La zona più colpita era stata infatti la Val Rendena dove sono state decine gli interventi dei pompieri anche a causa non solo del violento nubifragio ma anche delle forti raffiche di vento (Qui l'articolo).