Strade bloccate da frane, allagamenti e alberi schiantati a terra (FOTO), vigili del fuoco in azione per aiutare la popolazione: danni in tutto il Trentino Alto Adige per il maltempo

Sono stati continui gli interventi nelle ultime ore sul territorio a causa del maltempo. L'appello alla popolazione è quello di rimanere lontani dai corsi d'acqua. Tutti corpi dei vigili del fuoco sul territorio mobilitati. In Trentino chiusa la provinciale 90 a Romagnano e la provinciale 71 a Segonzano