Alberi abbattuti, frane e frutteti sott'acqua: oltre un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco

Le abbondanti piogge cadute in queste hanno provocato smottamenti con cadute di massi e alberi, numerose le strade chiuse

BOLZANO. In Alto Adige oggi, giorno di Pasquetta, sono stati numerosi gli interventi da parte dei vigili del fuoco a causa del maltempo, con le abbondanti piogge cadute in queste ore che hanno provocato numerosi smottamenti con cadute di massi e alberi, cedimenti e allagamenti.

Oltre settanta le uscite solo questa mattina, e più di cento quelle in totale, tra cui quella effettuata sul territorio di Appiano, a Riva di Sotto, dove i pompieri sono entrati in azione per alcuni campi e frutteti completamente allagati.

Sul territorio di Sarentino, nella frazione di Putzen, alcuni alberi sono invece caduti su una strada che è stata chiusa alla circolazione, mentre alcune cantine sono state completamente allagate.

Problemi alla viabilità anche a Fiè allo Sciliar, dove alcuni massi sono precipitati sulla strada statale nel quartiere di Sant'Antonio.

A Scena, ad essere interessato da uno smottamento è stato invece un tratto di Via Leiter, con alcuni alberi e detriti che sono caduti sulla carreggiata che, dopo l'intervento dei vigili del fuoco – con il supporto di un'impresa edile privata – è stata messa in sicurezza.

Un cedimento stradale si è poi verificato tra Salorno e Pochi, all'altezza del "Capitel dei morti", con l'area che è stata messa prontamente in sicurezza e affidata agli operatori del servizio strade.

Ad essere chiusa, poco dopo le 13 a causa della caduta di alcuni massi, anche la strada che collega Rio di Pusteria alla frazione Maranza: gli interventi di sgombero sono ancora in corso, così come le valutazioni sulla possibile riapertura del tratto.

L'allarme è scattato anche a Sirmiano sul territorio di Nalles, dove i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza un pendio che aveva iniziato a franare in prossimità di un tratto stradale.