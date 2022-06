Violento nubifragio sul Trentino, le raffiche di vento abbattono numerosi alberi. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco

Particolarmente colpita la Val Rendena dove un albero è caduto sui cavi dell’alta tensione. I vigili del fuoco chiamati per diversi interventi

TRENTO. Su tutto il Trentino e gran parte del Nord Italia la protezione civile ha diramato l’allerta gialla per via del maltempo. Proprio in queste ore un violento nubifragio si è abbattuto su alcune località della provincia di Trento provocando anche alcuni danni.

Al momento la zona più colpita sembra essere la Val Rendena dove si sono registrate anche delle forti raffiche di vento. Per l’appunto a Pelugo, Villa Rendena e Porte Rendena sono state abbattute delle piante con i pompieri che sono dovuti intervenire per la messa in sicurezza.

Sempre in Val Rendena ma nella frazione di Darè, uno degli alberi abbattuti dal vento è caduto sui cavi dell’alta tensione. Anche a Ravina di Trento i vigili del fuoco sono dovuti intervenire questa volta per via di alcune lamiere pericolanti all’ex Arcese.

Come già anticipato con l’allerta gialla si attendono precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, anche di forte intensità, su Valle d’Aosta e Piemonte, in estensione, nel corso della mattinata a Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, province autonome di Trento e Bolzano, Veneto e Toscana settentrionale.