Partita da Dobbiaco la mongolfiera in balia del vento arriva a Trento (FOTO): atterraggio d'emergenza a Mattarello

E' sceso a terra nei campi tra Romagnano e Mattarello, nella zona a Sud di Trento, il pallone aerostatico che oggi (11 gennaio) ha sorvolato il capoluogo in balia del vento: l'atterraggio d'emergenza fortunatamente è andato a buon fine e i due turisti a bordo non hanno riportato conseguenze

TRENTO. Sono stati in molti a segnalare il passaggio questo pomeriggio (11 gennaio) di una mongolfiera a bassa quota sopra Trento: il pallone aerostatico sarebbe partito da Dobbiaco in Alto Adige per poi atterrare nei campi tra Romagnano e Mattarello a causa del vento.





Un vero e proprio atterraggio di emergenza insomma, che si è concluso fortunatamente con successo e senza nessuna conseguenza per le persone a bordo del pallone aerostatico, due turisti stranieri provenienti da Olanda e Lussemburgo.

A riportare i dettagli la il TGR Rai Trentino, che sottolinea come i due fossero partiti da Dobbiaco, in Alto Adige, per quello che doveva essere un semplice tour nei dintorni della località altoatesina. Una volta alzati in volo però, i due turisti sono stati sorpresi da un forte vento che li ha spinti fino a Trento.

Una volta arrivato nei dintorni del capoluogo trentino, il pallone aerostatico avrebbe prima tentato invano d'atterrare all'aeroporto Caproni per poi scendere a terra nei campi tra Romagnano e Mattarello. Sul posto si sarebbero diretti anche i vigili del fuoco ma fortunatamente la manovra d'atterraggio si è conclusa senza particolari problemi.