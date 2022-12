Per 14 anni legato alla catena, Tom ritrova la libertà ma gli viene diagnosticato un tumore. Zampa Trentina: ''Ha poco tempo e la sua inconsapevolezza fa ancora più male''

Contenuto sponsorizzato

TRENTO. Ha quindici anni ed è un piccolo grande guerriero. Questa è la storia di Tom un cagnolino trentino che nei giorni scorsi ha trovato casa grazie ai volontari e alle volontarie di Zampa Trentina e Lav del Trentino

Contenuto sponsorizzato

Quella che doveva essere, però, un'adozione del cuore solo per una questione di età lo è stata anche per un altro, doloroso, motivo.

Tom viveva attaccato ad una catena fino a quando nelle scorse settimane il suo anziano padrone è morto. Da qui la decisione di affidare il povero cane rimasto solo alla Lav e a Zampa Trentina che assieme sono riusciti a trovargli una nuova famiglia. Poco prima di Natale è stato visitato e sottoposto ad alcuni esami il cui esito era compatibile con l'età. Tutto ad un tratto, però, la situazione è precipitata.

Tom è diventato più apatico ed aveva anche smesso di mangiare. Da qui la decisione di portarlo in clinica. Vengono ripetuti gli esami ed effettuata un'ecografia. Il responso ascia senza parole. Nell'addome di Tom è stata scoperta la presenza di un grosso tumore che ha già purtroppo intaccato i linfonodi. “Seppur lo stesso dottor Sebastiani abbia per primo ammesso che nessuno ha la sfera di cristallo, le aspettative di vita di Tom sembrano veramente bassissime, arrivare al nuovo anno sarebbe per lui già un miracolo”.

Una condanna ingiusta, difficile rassegnarsi al fatto che dopo 14 anni al freddo a catena, proprio ora che poteva riscattarsi, il destino lo beffi così crudelmente.

Contenuto sponsorizzato

Tom c'è ancora e non ha mai smesso di giocare. Ancora oggi continua ad essere curioso verso qualunque cosa.

“Continua ad avere tanta voglia di recuperare il tempo perso. La sua inconsapevolezza fa ancora più male per tutti noi ma è anche una grande lezione di vita. Goditela Tom, goditi ogni giorno, ogni singola ora che hai davanti” scrivono le volontarie di Zampa Trentina.