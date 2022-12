Rincari energia, l'allarme: ''C'è il rischio che a numerose famiglie siano tagliate le utenze''. Gli amministratori condominiali: ''Ci sono criticità generali''

I sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno scritto una lettera alla Pat perché sia dato il via definitivo allo stanziamento straordinario per Itea in modo da sostenere le famiglie di inquilini che si trovano alle prese con spese condominiali e bollette fortemente cresciute

Foto archivio

TRENTO. “C'è il rischio che a numerose famiglie siano tagliate le utenze”. E' questo l'allarme che viene lanciato dai sindacati e che riguarda la situazione che stanno vivendo numerosi inquilini Itea che si trovano in difficoltà.

I rincari energetici stanno mettendo a dura prova molti nuclei famigliari e lo testimoniano anche le parole dette alcuni giorni fa dalla presidente di Itea, Francesca Generosa che in una nota aveva sottolineato l'importanza di pagare le spese nel rispetto di chi, con dignità, sta pagando e per la Società stessa che sta anticipando le spese per garantire il riscaldamento ai propri inquilini.

L'ente, infatti, ha segnalato l'arrivo di alcune comunicazioni anche da parte degli amministratori di inquilini che hanno smesso di pagare del tutto le spese condominiali a discapito di chi oggi, con sacrificio, le sta pagando.

I SINDACATI

Vista la situazione i sindacati nelle scorse ore hanno inviato una lettera alla Provincia mettendo nero su bianco la richiesta di dare il via allo stanziamento straordinario che era stato annunciato un mese fa dall’assessora Stefania Segnana.

Stiamo parlando di uno stanziamento per Itea in modo da sostenere le famiglie di inquilini che si trovano alle prese con spese condominiali e bollette fortemente cresciute. Ad oggi, però, da Piazza Dante non è ancora stato assegnato nemmeno un euro. “La società, dunque, si trova con le mani legate, mentre le famiglie rischiano di restare al buio e al freddo e nel tempo di subire lo sfratto” spiegano Cgil, Cisl e Uil.

Allo stesso tempo consapevoli della necessità di mettere in atto interventi efficaci, ma anche sostenibili i sindacati chiedono alla Giunta provinciale di agire in parallelo anche su un altro fronte, integrando il bonus bollette nazionale annunciato dal Governo nazionale.

“La misura statale coprirà le famiglie con Isee fino a 15mila euro, la Provincia potrebbe intervenire con una misura analoga coprendo i nuclei con Isee da 15mila a 30mila euro. In questo modo si porterebbe un sostegno concreto anche a molte famiglie che oggi risiedono in alloggi Itea e allo stesso tempo si potrebbe finalizzare l’intervento Itea per la rateizzazione delle spese condominiali a quegli inquilini con Isee sopra i 30mila euro, senza duplicare gli aiuti sugli stessi destinatari, ma sostenendo un numero maggiore di famiglie. Le risorse sarebbero dunque investite in modo più efficace e l’aiuto alle famiglie potrebbe anche essere più consistente” hanno concluso Cgil, Cisl e Uil.

GLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI

“La preoccupazione è tanta, speriamo in una inversione di marcia perché in caso contrario non sappiamo più cosa fare” spiega Gilberto Magnani, presidente di Anaci Trento, l'Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari sottolineando diversi criticità che stanno aumentando anche sul nostro territorio.

“I problemi che c'erano un tempo – ci spiega – sono stati accentuati da questi rincari dell'energia che stiamo tutti vedendo. Per chi è in affitto nei condomini stiamo cercando di spezzare in più rate le spese da pagare ma non è semplice”.

Anaci parla di “Criticità generale” che si sta registrando anche in Trentino. “Abbiamo adottato nei condomini diverse misure per risparmiare, dalla riduzione della luce del giro scale ai sensori nei garage. Ma le spese sono comunque aumentate di oltre il 50% e sono molti in difficoltà”.