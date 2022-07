Scivola mentre scala la Cima Piccola di Lavaredo e sbatte la testa, 63enne di Vigo di Fassa trasportato in ospedale

L'uomo è stato è stato aiutato dal Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cortina di turno in Tre Cime e poi trasferito prima all'ospedale di Cortina e successivamente elitrasportato a quello di Treviso

BELLUNO. E' un uomo di 63 anni, originario di Vigo di Fassa, l'alpinista rimasto ferito nelle scorse ore mentre stava scalando una via sulla Cima Piccola di Lavaredo.

L'uomo, secondo una prima ricostruzione, è volato finendo per sbattere la testa sulla roccia. Si è poi calato con il compagno alla base della parete, dove gli ha prestato primo aiuto la squadra del Soccorso alpino della Guardia di finanza di Cortina di turno in Tre Cime, che lo ha raggiunto a piedi, per poi portarlo alla jeep e da lì al rendez vous con l'ambulanza.

L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Cortina, per essere poi trasferito in quello di Treviso con l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore.