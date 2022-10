Scramble: due Eurofighter italiani decollano per intercettare aerei russi sul confine Nato

L'Aeronautica conferma che i due caccia italiani sono impegnati in operazioni di policing in Polonia. Altissima la tensione nei cieli europei. Pochi giorni fa il caso dei due caccia tra Veneto e Trentino autorizzati dalla base Nato di Torrejón

I caccia russi fotografati dagli Eurofighter (Foto Aeronautica Militare)

TRENTO. E' sempre molto alta la tensione nei cieli d'Europa e anche oggi due caccia italiani si sono dovuti alzare in volo per intercettare aerei russi a ridosso dei confini della Nato. La notizia arriva direttamente dall'Aeronautica Militare Italiana che chiarisce come i due caccia fossero degli Eurofighter impegnati in attività di air policing in Polonia. I decolli sono stati due, uno oggi e uno ieri, sempre per aerei russi vicini al confine.

Qualche giorno fa il Dolomiti vi ha dato notizia di due Eurofighter che hanno solcato i cieli del Trentino e di parte del Veneto. Tantissime le segnalazioni (soprattutto dalla zona del Lagorai, della Valsugana e dell'Altopiano di Asiago) e le foto fatte da lettori ai due caccia uno dei quali ha anche eseguito un loop, un giro completo in aria, al di sopra di cima Bocche.

A il Dolomiti l'Aeronautica ha dato questa spiegazione: ''Due Eurofighters del 51esimo stormo di Istrana, partiti dalla provincia di Treviso, hanno sorvolato i cieli del Veneto nel primo pomeriggio di sabato 15 ottobre. Una coppia di velivoli militari sono stati autorizzati al decollo immediato, dalla base aerea Nato di Torrejón in Spagna dopo che quest'ultima aveva intercettato con i radar un possibile 'pericolo'. Un'attività e segnalazioni di routine per la 'tutela e difesa dei cieli nazionali' che hanno il fine di rintracciare aerei fuori rotta per esempio".

Gli Eurofighters hanno compiuto uno scramble, il termine tecnico per definire questo tipo di decollo per intercettare e identificare un aereo sconosciuto ai radar. Uno scramble che è stato il tipo di intervento anche dei due caccia sul confine polacco.