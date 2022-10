"Un rumore assordante". Caccia in volo nei cieli del Nord-Est: le segnalazioni dal Trentino al Veneto

Sono moltissime le segnalazioni che arrivano in particolare dal Trentino orientale e dalla zona del Lagorai, tra la Valsugana e le valli di Fiemme e Fassa, per il volo di due caccia (secondo alcuni si tratterebbe di Eurofighter) nel primo pomeriggio di ieri

TRENTO. Un forte rumore in cielo e poi il passaggio di due caccia, ben visibili da terra: è questa la segnalazione fatta da molti cittadini sui social in merito al volo di due velivoli militari sopra (anche) i cieli del Trentino nella giornata di ieri (sabato 15 ottobre). I due aerei militari sarebbero però stati sentiti chiaramente anche in diverse zone del Veneto, in particolare nel Vicentino e nella zona dell’Altopiano di Asiago.

Per quanto riguarda il territorio provinciale, il passaggio dei caccia (secondo alcuni si sarebbe trattato di due Eurofighter) è stato segnalato sul gruppo “Giù le mani dal Lagorai”, creato dagli appassionati del gruppo montuoso del Trentino orientale, tra la Valsugana e le valli di Fiemme e Fassa (territori, questi ultimi, dove già in passato sono stati diversi i passaggi di velivoli militari segnalati dai cittadini Qui Articolo).

Uno degli utenti, che ha corredato la sua segnalazione con una serie di scatti dei velivoli, ha poi riportato di come uno dei caccia abbia compiuto un loop, un giro completo in aria, al di sopra di cima Bocche. Non è ancora chiara l'esatta natura del volo dei due aerei militari.