Servizi provinciali non raggiungibili, Trentino Digitale: ''Problema all'impianto elettrico, siti bloccati per circa 3 ore, poi sono stati ripristinati gradualmente''

Trentino Digitale: "La migrazione e la dismissione del Data Center di via Gilli, prevista per la fine del 2021, è stata rallentata in questi mesi dalla crisi mondiale dei semiconduttori. Diversi servizi digitali sono risultati non raggiungibili per circa 3.5 ore e poi sono stati ripristinati gradualmente"

TRENTO. Un problema all'impianto elettrico all'origine della non raggiungibilità di parte dei servizi digitali. A comunicarlo Trentino Digitale. Nella giornata di oggi e per diverse ore molti siti provinciali sono bloccati.

"Web page blocked" e "An unexpected error has occurred. Please contact the webmaster". Questi i messaggi che non consentivano di accedere ai principali siti della Provincia di Trento. Un blackout dei server di Trentino Digitale (Qui articolo).

"Trentino Digitale - comunica la società - è impegnata da diversi mesi nella dimissione del Data Center di via Gilli, e quindi nella migrazione dei servizi digitali ospitati, verso i suoi due Data Center classificati da AgID nel 'Gruppo A', quelli di via Pedrotti e via Innsbruck, con tutte le caratteristiche di affidabilità e sicurezza che implementano il modello di cloud ibrido".

"La migrazione e la dismissione del Data Center di via Gilli, prevista per la fine del 2021, è stata rallentata in questi mesi dalla crisi mondiale dei semiconduttori e quindi dai tempi di consegna dei nuovi sistemi, già acquisiti da Trentino Digitale. Questa mattina, verso le 12, diversi servizi digitali, ospitati nel Data Center di via Gilli e non ancora migrati nei due data center e nel cloud ibrido di Trentino Digitale, sono risultati non raggiungibili per circa 3.5 ore. Infatti a partire dalle 15.30 i servizi sono stati ripristinati gradualmente".

Molti i siti non raggiungibili. "Non si è trattato di disservizi generalizzati, ma di diversi servizi non raggiungibili principalmente nell’ambito dell’istruzione e dei servizi della Pat. Minore è stato l’impatto sui servizi Apss per i quali è in fase avanzata la migrazione al cloud ibrido di Trentino Digitale. L’origine dell’evento è un problema sull’impianto elettrico che ha portato allo spegnimento, anche in via precauzionale, dei servizi".